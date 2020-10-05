Во Владимире полицейского обвиняют в избиении задержанного

Как сообщили в региональном Следкоме, по подозрению в совершении должностного преступления задержаны два сотрудника полиции. По версии следствия, вечером 30 августа сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции задержали тридцапятилетнего мужчину, чтобы оформить административное правонарушение. Они избили задержанного, ударив резиновой палкой по ногам и голове. В результате у мужчины оказалась сломана рука. Сейчас в отношении в отношении двух сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия с причинением тяжких последствий».

- В случае подтверждения вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Также к дисциплинарной ответственности будут привлечены их руководители, - отметили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.