В больницы Владимирской области устроились 22 врача-педиатра

В Детскую городскую поликлинику №1 города Владимира с начала года принято 17 врачей на должность участкового педиатра, в Детскую больницу округа Муром – 3 специалиста, еще 2 специалиста трудоустроились в Детскую городскую больницу города Гусь-Хрустальный. Врачи приехали из Алтайского края, Санкт-Петербурга, Свердловской, Ростовской, Ивановской областей, Башкирии и Мордовии.

Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона, участковые педиатры приехали благодаря программе социальной поддержки врачей первичного звена. Она утверждена губернатором Владимирской области в прошлом году. Молодые специалисты, которые устраиваются в госмедучреждения городов Владимирской области, где население свыше 50 тысяч человек, получают 2 миллиона рублей единовременно. За компенсацию врач должен отработать в больнице 10 лет. Одни медики уже приобрели жилье в области, другие - снимают, при этом получают каждый месяц компенсацию за наем жилья.

– Если раньше нам не хватало 25 участковых педиатров, то теперь всего 6. Надеюсь, в ближайшее время закроем и эту потребность, - отметила главный врач Детской городской поликлиники №1 г. Владимира Татьяна Максимова.

Кадровый потенциал укрепился в 2020 году и в детских больницах Мурома и Гусь-Хрустального. При этом штат Детской городской больницы города Гусь-Хрустальный пополнили не только врачи, но и медицинские работники среднего звена – 6 медицинских сестер и рентгенолаборант.