Ковровский суд не выпустил досрочно преступника, осужденного на 24 года

Московский областной суд еще в 2003 году приговорил мужчину к 24 с половиной годам лишения свободы, первые пять лет которого он должен был отбывать в тюрьме, а остальные – в колонии строгого режима, и штрафу. Суровое наказание вынесли за совершение ряда различных преступлений, в том числе особо тяжких, направленных против личности человека. Отсидев большую часть срока, осужденный подал ходатайство о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Однако во время отбывания срока, мужчина нарушал режим, стоял на учете как склонный к суициду и членовредительству, в 2017 году был признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания и переведен на строгие условия отбывания наказания, где содержался до августа 2018 года. И хотя в последнее время заключенный успел заработать поощрения за добросовестное отношение к труду и примерное поведение, суд ему отказал. И тот факт, что осужденный старается гасить штраф и возмещать ущерб потерпевшим, тоже не убедили ни суд первой инстанции, ни Владимирский областной суд, куда мужчина обратился с жалобой.