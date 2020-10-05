340 пеших групп, водолазы и кинологи: в Камешковском районе восьмые сутки ищут семилетнего Савелия

Новостей о мальчике пока нет Фото: Валерия ПРОНИНА

Поиски семилетнего Савелия продолжаются восьмые сутки. Ребенок пропал по пути из школы домой 28 сентября. В поселок Горки, где жил мальчик, в день пропажи съехались полицейские, сотрудники МЧС, военные и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". До сих пор они находятся там.

Вчера, 4 октября, в штаб, который развернули в местном Доме культуры, прибыл опытный координатор отряда "Лиза Алерт" Виктор Дулин на смену приехавшему из Москвы Александру Щукину. Штаб также продолжает работать в круглосуточном режиме. Отработано 470 задач, которые выполняли 340 пеших групп. Задействованы кинологи, беспилотные летательные аппараты и водолазная группа. Ведется расклейка ориентировок.

В поиске может поучаствовать каждый житель - нужно обратиться на телефон "горячей линии" 88007005452 или приехать в штаб в поселок Горки.

Если вы не можете физически участвовать в поиске, то передайте в штаб чернила для принтера, топливные карты, жидкое мыло, батарейки, дизельное топливо. Полный список предметов, которые необходимы волонтерам, здесь.