В Меленковском районе пропал 73-летний мужчина

фото "Лиза Алерт Владимирской области" Фото: из открытых источников

Как сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт во Владимирской области», 29 сентября ушел в лес и не вернулся 73-летний Иван Исаев.

Приметы: рост 155 см, нормального телосложения, волосы русые с проседью, глаза серые.

Был одет: тёмно-синий свитер, коричневый пиджак, тёмные спортивные брюки, голубые сланцы, белая кепка.

С собой: зелёное ведро.

Если вы видели Ивана Исаева или что-то знаете о его местонахождении, позвоните по бесплатным телефонам 8 800 700 54 52 или 112.