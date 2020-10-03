Владимирцы предпочитают не пить на работе и не брать больничные

По данным портала hh.ru, 89% негативно относится с употреблению алкоголя на работе, 67% из тех, кто в принципе может выпить и работает не дома, заявили, что никогда не пьют на рабочем месте. 30% готовы выпить горячительного по особым поводам – корпоратив или день рождения коллеги, а 3% готовы хлебнуть спиртного на работе без особой причины. Кстати, 41% соискателей сказали, что не пьют алкоголь совсем, 45% - иногда могут. Чаще всего выпивают на работе те, кто трудится в сфере закупок и топ-менеджеры – 71% и 70% соответственно. А реже всего выпивают рабочие, педагоги и научные сотрудники.

Большая часть владимирцев не берет больничные. За последние полгода только 32% жителей Владимирской области уходили болеть официально. Но по сравнению со всей страной это даже много – по России за полгода этот показатель 23%. Чаще всего болеют медики и фармацевты – 37%, на втором месте – сотрудники банков и работающие на производстве, из них больничный за полгода брали 30%. А реже всех болели сотрудники служб безопасности, начинающие специалисты и работники сферы гостеприимства.