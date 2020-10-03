Под Ковровом горожане попали в аварию, поскользнувшись на разлитом на трассе мыле

Авария произошла в Ковровском районе 12 мая, когда водитель, ехавший на машине с полуприцепом, ускорился и на автодороге Москва-Нижний Новгород не справился с управлением, допустил занос, наехав на металлический парапет, разделяющий дорогу на противоположные направления для движения. Во время столкновения шесть еврокубов с мыльным раствором, находившихся в полуприцепе, поехали и вылились на дорогу. В результате ехавший по встречной полосе автомобиль попал в аварию, водитель и один из пассажиров получили тяжелые травмы, а пассажирка скончалась в реанимации. Теперь перевозившего груз водителя фуры ждет суд за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека, по неосторожности смерть человека.