Кольчугинскую администрацию обязали организовать в городе вторую баню

В суд обратился Кольчугинский межрайонный прокурор, обнаруживший, что горожанам негде мыться. Оказалось, в городе функционирует только одна общественная баня на улице Победы, где одновременно помыться могут максимум десять человек - по пять в душе и сауне. А вторая общественная баня, располагавшаяся по соседству, не5 работает с ноября прошлого года, закрывшись на капитальный ремонт. В результате на четыре тысячи кольчугинцев, у которых в домах нет ванны или душа, приходится меньше банных мест, чем положено по нормам. Суд согласился и обязал администрацию города Кольчугино решить вопрос с банями до 1 января 2022 года. А до этого горожанам предлагается, видимо, просто потерпеть.