Александровец фиктивно зарегистрировал у себя одиннадцать иностранцев

Тридцатитрехлетний житель города Карабанова Александровского района с января по март этого года направлял в территориальный отдел по вопросам миграции уведомления о прибытии уроженцев ближнего зарубежья, указывая, что жить они будут в его квартире. Однако желания поселить у себя иностранцев, приехавших на заработки, у него не было, что и выяснилось при проверке. Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, сейчас установлено одиннадцать эпизодов. Возбуждены уголовные дела по двум статьям: фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации, и фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении. Горожанину грозит крупный штраф – до полумиллиона рублей или до трех лет лишения свободы.