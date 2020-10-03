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Происшествия

Во Владимире на пожаре погиб пенсионер

Девяностотрехлетний мужчина решил покурить в постели
Полина Немчинова
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Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Пожар в частном доме на улице первой Кольцевой в областном центре вспыхнул в шесть утра 3 октября. Спасатели, которым сообщили об огне в 6:05, были на месте уже через несколько минут. Увидев, что из окон валит дым, они вошли в дом и за несколько минут восемнадцать человек потушили горящую кровать. К сожалению, хотя выгорело всего пять квадратных метров, на пожаре погиб хозяин дома – девяностотрехлетний владимирец. По предварительной версии причиной пожара, унесшего жизнь пожилого горожанина, стало курение в постели.

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает гражданам: курение в постели недопустимо и опасно для жизни! При возникновении пожара следует сразу же звонить на телефоны: «01» (с городского) и «101» (с мобильного).

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