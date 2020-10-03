Во Владимире откроется центр цифрового образования детей

6 октября в областной столице торжественно откроют первый в регионе центр цифрового образования детей «IT-куб», созданный на базе Владимирского политехнического колледжа в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». «IT-куб» станет площадкой, где школьники смогут на практике приобщиться к робототехнике и IT-инжинирингу. Предполагается, что в центре ребята смогут и выбрать будущую профессию. Заниматься ребята смогут по шести направлениям: «Разработка VR/AR-приложений», «Мобильная разработка», «Программирование на Python», «Основы программирования на Java», «Цифровая гигиена и работа с большими данными» и «Программирование роботов».

Занятия в клубе будут бесплатными, а научиться программировать и создавать приложения научат всех, кто хочет. Для этого нужно только заполнить заявку на сайте it-cube33.ru/registration и предоставить копии документов.