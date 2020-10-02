Жительницу Коврову оштрафовали за нарушение режима повышенной готовности

В регионе вновь ужесточается масочный режим. Как уже сообщал первый заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига, предприятия и магазины будут проверять активнее на соблюдение требования Роспотребнадзора. И первые результаты уже есть: 30 сентября Ковровский городской суд оштрафовал местную жительницу, находившуюся в офисе одной из городских компаний без маски. За нарушение требования указа губернатора Владимирской области от 17.03.2020 №38 «О введении режима повышенной готовности» ее оштрафовали на полторы тысячи рублей.