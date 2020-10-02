Во Владимире появился новый детский сад

Новый детский сад №19, постановление о создании которого подписал глава города Владимира Андрей Шохин, объединит два корпуса детских садов, строящихся сейчас в микрорайоне Сновицы-Веризино. Планируется, что в первом корпусе на пятьдесят мест появятся две ясельные группы, а во втором, рассчитанном на 115 мест, - группы для более старших ребят. Однако власти города обещают, что если будет спрос, ясельную группу откроют и с в большом корпусе. Оба корпуса, а также и строящийся на улице Тихонравова садик на 50 мест, должны сдать до конца года. Сейчас, пока стройка заканчивается, должны утвердить устав нового детсада, зарегистрировать его и оформить все необходимые документы, чтобы в начале следующего года детский сад смог принять дошколят.