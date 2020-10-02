Во Владимирской области руководитель комитета по туризму покинул пост, на котором не проработал и года

Сегодня, 2 октября, Алексей Цыганов оставил пост и.о. председателя комитета по туризму администрации Владимирской области. Служебный контракт расторгнут по его инициативе. Распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин.

Напомним, Алексей Цыганов возглавил комитет по туризму в марте 2020 года. До прихода в администрацию нашего региона он работал в официальном российском представительстве известных круизных компаний. Кроме того, Алексей Цыганов был помощником председателя комитета по международным делам в Совете Федерации РФ.