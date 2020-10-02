Более двух миллиардов рублей выделили на строительство Рпенского проезда

Автомобильную дорогу, призванную стать дублером перегруженной улицы Добросельской, планируют завершить в 2023 году. В общей сложности на нее уйдет более двух с половиной миллиардов рублей. Федеральные средства поступят уже в этом году, позволив начать работы. Власти надеются, что Рпенский проезд позволит оптимизировать транспортные потоки во Владимире и избавить восточную часть города от пробок.

- В областном бюджете зарезервированы на три года финансовые средства, которые необходимы для завершения строительства дороги в 2023 году. Это два с половиной миллиарда рублей. В 2021 году областной транш на строительство проезда составит 772 миллиона рублей. Теперь все зависит от администрации областного центра: необходимо оперативно провести торги, тем более что вся проектная документация по объекту уже получила положительное заключение государственной экспертизы, - отметил губернатор Владимир Сипягин.