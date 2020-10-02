Бывший сотрудник налоговой инспекции из Мурома обвиняется в присвоении и подлоге

По версии следствия, бывший начальник Межрайонной ИНФС России № 4 по Владимирской области с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2018 года издавал приказы о материальном стимулировании сотрудников инспекции. После этого, пользуясь должностным положением, принуждал их передать ему часть денежных средств, выплаченных в качестве премий. От подчиненных незаконно он получил не менее 360 тысяч рублей. С 20 июля 2016 года по 16 августа 2017 года несколько раз использовал служебный автомобиль лично для себя, заправляя его за счет инспекции. На это у него ушло восемнадцать тысяч казенных денег. Кроме того, 5 февраля 2018 года он, направлялся работу на служебном автомобиле, попал в аварию и повредил машину. После этого по его указанию начальник отдела общего обеспечения налоговой инспекции внес в приказ ложные данные о то, что в аварию якобы попал водитель инспекции. И с него взыскали сумму ущерба в размере зарплаты. Сейчас бывшего налоговика обвиняют сразу по терм статьям: превышение должностных полномочий, присвоение и служебный подлог. Дело направлено в Муромский городской суд.