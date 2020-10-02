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Общество

Во Владимирской области кровь сдали шесть тысяч жителей

Более 1200 стали донорами впервые
Полина Немчинова
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Более 8500 литров крови заготовили владимирские трансфузиологи за девять месяцев этого года. Около шести тысяч жителей региона сдали кровь, из них 1212 человек стали донорами впервые. В результате заготовлено более 8500 литров крови. Как отмечают в областной администрации, этого достаточно для нужд больниц. Кроме того, с начала года областной станцией переливания крови заготовлено более 30 литров иммунной (антиковидной) плазмы для лечения тяжелобольных пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Напомним, во Владимирской области кровь можно сдать в Областной станции переливания крови (г.Владимир, ул. Студенческая, 5), в ее филиале в Вязниках (ул. Вокзальная, 4а) и в отделении переливания крови Муромской городской больницы №3 (ул. Войкова, 11а). Регулярно проводятся и выездные заготовки крови, в этом году мобильный комплекс уже 96 раз выезжал на предприятия и организации. Стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству, весом более 50 кг и ростом выше 150 см. При себе достаточно иметь паспорт.