Во Владимирской области кровь сдали шесть тысяч жителей

Более 8500 литров крови заготовили владимирские трансфузиологи за девять месяцев этого года. Около шести тысяч жителей региона сдали кровь, из них 1212 человек стали донорами впервые. В результате заготовлено более 8500 литров крови. Как отмечают в областной администрации, этого достаточно для нужд больниц. Кроме того, с начала года областной станцией переливания крови заготовлено более 30 литров иммунной (антиковидной) плазмы для лечения тяжелобольных пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Напомним, во Владимирской области кровь можно сдать в Областной станции переливания крови (г.Владимир, ул. Студенческая, 5), в ее филиале в Вязниках (ул. Вокзальная, 4а) и в отделении переливания крови Муромской городской больницы №3 (ул. Войкова, 11а). Регулярно проводятся и выездные заготовки крови, в этом году мобильный комплекс уже 96 раз выезжал на предприятия и организации. Стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству, весом более 50 кг и ростом выше 150 см. При себе достаточно иметь паспорт.