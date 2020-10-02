Врачи владимирской ОКБ спасли пациента с Covid-19 и тяжелейшими сопутствующими заболеваниями

О победе медиков рассказала заместитель главного врача по терапевтической службе ОКБ Майра Буланова.

- Для нашего пациента все начиналось еще в июле как безобидный аллергический насморк. Спустя несколько дней появился тревожный симптом – субфебрильная лихорадка. 40-летний мужчина обратился к врачу. Срочно сделали рентгенографию легких, поставили диагноз – пневмония, - рассказывает Майра Буланова.

Несмотря на лечение, улучшения не было. Состояние ухудшалось, а вскоре развилось тяжелейшее осложнение – легочное кровотечение. Борьба за жизнь пациента продолжилась в реанимации. Когда кризис миновал, стало ясно, что площадь поражение легких превышает 80 процентов. Пациенту требовалась постоянная кислородная поддержка.

Пациенту неоднократно проводили исследование для обнаружения коронавируса SARS-СoV-2. Но только третий тест подтвердил поражение легких из-за коронавируса.

Как только причина болезни была установлена, мужчину перевели в ОКБ. Врачи предположили наличие у пациента не одного, а двух тяжелых заболеваний. Это мог быть или туберкулез легких, или системный васкулит. К этому времени к поражению легких присоединилось тяжелое заболевание почек – быстропрогрессирующий нефрит.

В день поступления заведующая лабораторией Светлана Бредун подтвердила развитие у пациента с Covid-19 орфанного заболевания – АНЦА-ассоциированного системного васкулита. После тщательного анализа было принято решение начать самую агрессивную терапию. Состояние пациента перестало стремительно ухудшаться. Через несколько дней наступило «плато», а спустя неделю стало очевидно – кризис миновал, пациент медленно идет на поправку.

После излечения от Covid-19 для продолжения лечения АНЦА-васкулита пациент был переведен в нефрологическое отделение ОКБ.

С июля по октябрь состояние пациента улучшилось настолько, что он готов приступить к работе. Лабораторные тесты свидетельствуют об излечении от Covid-19 и достижении ремиссии АНЦА-васкулита.