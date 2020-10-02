Во Владимирской области еще три человека умерли от коронавируса

2 октября во Владимирской области лабораторно подтверждено 44 новых случая заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрирован 7381 случай заболевания.

5952 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 1 октября – 20 человек.За период наблюдения в области отмечен 221 летальный случай (плюс три случая за сутки).

В лабораториях проведено 234856 исследований на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 168493 исследования).

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 1 октября(среднетяжелые и тяжелые формы) – 276, больных с признаками внебольничной пневмонии – 48. По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 60 пациентов с ОРВИ и 117 – с пневмонией.