Усатые владимирцы смогут бесплатно прокатиться на такси из 19 века

5 октября на ТНТ состоится премьера комедийного, фантастического сериала «Гусар» с Гариком Харламовым в главной роли. История рассказывает о невероятных приключениях некоего поручика Рыльского, героя Отечественной войны 1812 года, который волею судьбы оказался в нашем времени.

Специально к премьере сериала телеканал запускает «Гусарское такси» во Владимире. Повозка с лошадьми под управлением настоящего гусара будет курсировать 2 октября c 15.00 до 17.00 и бесплатно доставлять своих пассажиров из пункта «А» в пункт «Б» в пределах улицы города.

Единственное условие: воспользоваться услугами такси можно будет, если гусар признает пассажира за «своего». А что отличает настоящего гусара? Конечно же, усы!

Гусар ждет своих усатых пассажиров на Театральной площади

Забыли усы, но хотите прокатиться на «Гусарском такси» - ТНТ старательно организует на вашем лице такие, что от настоящих не отличишь.