В Киржаче на улице продавали запрещенные саженцы

В сентябре управление Россельхознадзора по Владимирской области обнаружила нарушителя на одной из улиц Киржача. Хотя саженцев с вредителями не обнаружили, один из горожан продавал саженцы груши, яблони, сливы и вишни, сорта которых не включены в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории страны. Это груша Услада, и Праздничная, яблоня Кандиль и Синап, слива Чернослив и вишня Шпанка. Кроме того, у него не было на саженцы документов, удостоверяющих сорт, происхождение и посадочные качества. В итоге на торговца составили административный протокол, по этой статье физическое лицо оштрафуют на небольшую сумму – от трехсот до пятисот рублей.