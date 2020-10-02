Во Владимире в ночь с 4 на 5 октября временно перекроют движение на 12 км М-7 "Волга"

На трассе М-7 "Волга" в черте Владимира опять ремонт. На этот раз устанавливают рамные П-образные опоры для элементов организации дорожного движения.

В итоге, в ночь с 4 на 5 октября временно перекроют движение на подъездах к перекрестку с бульваром Художника Иванова. С 23.00 до 23.20 дорогу полностью перекроют со стороны Москвы, а с 0.00 до 0.20 – со стороны Нижнего Новгорода.

В ФКУ "Упродор "Москва-Нижний Новгород" просят с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее выбрать пути объезда.