Жители Владимирской области услышат вой сирен

2 октября Владимирская область присоединится к Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне.

В рамках тренировки, которая будет проходит с 1:00 до 19:00 будут развернуты посты радиационного и химического наблюдения, сборные и приемные эвакуационные пункты, пункты посадки и высадки, будут приведены в готовность пункты постоянного размещения аварийно-спасательных формирований, пункты выдачи средств индивидуальной защиты, защитные сооружения ГО и спланированный для эвакуации транспорт.

В зоны условных чрезвычайных ситуаций будут выдвинуты силы РСЧС и ГО, где будет проведена непосредственная подготовка личного состава, техники, оборудования и средств к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

В 10 часов 35 минут на территории Владимирской области состоится комплексная техническая проверка готовности систем оповещения населения: дважды будут включаться электросирены, акустические системы и уличные громкоговорители. Параллельно будет производиться оповещение посредством эфирного и проводного телерадиовещания. Также будет проводиться смс-информирование населения региона.

Жителей региона просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам.