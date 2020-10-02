Владимирской области выделили 250 миллионов рублей на развитие спорта

фото со страницы Владимира Сипягина

Строительство многофункционального спортивного комплекса и масштабная реконструкция стадиона «Торпедо» во Владимире, ремонт стадиона «Олимп» в Красной Горбатке - в этих и многих других важных для развития физкультуры и спорта начинаниях Владимирскую область готово поддержать Министерство спорта РФ.

Губернатор Владимир Сипягин подписал соглашение с руководителем Министерства спорта.

В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» бюджету области на 2022-2023 годы выделено 250 миллионов рублей на развитие спортивной инфраструктуры.

Положительный отзыв и рекомендации по перечисленным объектам будут направлены в Министерство экономического развития.