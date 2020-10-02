Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Владимирской области выделили 250 миллионов рублей на развитие спорта

Министерство спорта поддержало инициативы 33 региона
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий
фото со страницы Владимира Сипягина

фото со страницы Владимира Сипягина

Строительство многофункционального спортивного комплекса и масштабная реконструкция стадиона «Торпедо» во Владимире, ремонт стадиона «Олимп» в Красной Горбатке - в этих и многих других важных для развития физкультуры и спорта начинаниях Владимирскую область готово поддержать Министерство спорта РФ.

Губернатор Владимир Сипягин подписал соглашение с руководителем Министерства спорта.

В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» бюджету области на 2022-2023 годы выделено 250 миллионов рублей на развитие спортивной инфраструктуры.

Положительный отзыв и рекомендации по перечисленным объектам будут направлены в Министерство экономического развития.