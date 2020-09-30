В Муроме открывается городской театр

С 1 октября открывается Муромский городской театр, об этом в инстаграме написал глава округа Муром Евгений Рычков.

"По сути, мы воссоздаем то, что когда-то было утрачено. Более 150 лет назад, в 1867 году впервые в Муроме появился свой театр. Открывал его тогдашний Глава города Алексей Васильевич Ермаков. С перерывами театр работал до Великой Отечественной войны. После нее театр в городе так и не воссоздали, при том, что даже построили в 1962 году для него специальное театральное здание - ДК им.1100-летия города", - пишет Рычков.

Муромский городской театр будет размещаться как раз на базе ДК 1100-летия Мурома. Главным режиссером театра станет Заслуженный деятель искусства РФ Василий Грищенко, приехавший из Рязани по приглашению Рычкова. При театре будет создана театральная школа. Уже 30 сентября объявлен набор в её классы муромских детей от 6 до 17 лет, с которыми будут заниматься профессиональные педагоги.