В Юрьев-Польском мужчина расплачивался поддельными купюрами

В начале августа в дежурную часть ОМВД по Юрьев-Польскому району обратились представители автозаправочных станций города, которые сообщили об обнаружении двух фальшивых денежных купюр. По их словам, неизвестный покупал топливо, а оплатил купюрой 5 000 рублей. Выяснилось, что деньги поддельные.

- Был задержан 27-летний уроженец соседнего региона. В автомобиле, на котором он передвигался, полицейские обнаружили пять купюр номиналом 5000 рублей с признаками подделки. Он пояснил, что поддельные деньги приобрел через интернет и сбывал их во Владимирской и Московской областях,- рассказали в областном управлении МВД.

Заведено уголовное дело по статье "хранение и сбыт поддельных денег".

Стражи порядка напоминают: обнаружив подделку, незамедлительно обратитесь в полицию! Ни в коем случае не пытайтесь сбыть фальшивую купюру. За изготовление, хранение, сбыт или перевозку поддельных денег предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы.