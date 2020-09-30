Владимирец Захар Усенко снялся в фильме "Повелитель мух"

Владимирский финалист шоу "Голос. Дети" , полуфиналист детской Новой Волны 2018 Захар Усенко сыграл в большом кино. Об этом сообщил в соцсетях его отец.

Съемки фильма "Повелитель мух" по роману Уильяма Голдинга проходили во Всероссийский детском центре «Орленок» в рамках 15-го кинофорума "Бумеранг". Автор сценария фильма - Сергей Цымбаленко, режиссер - Илья Белостоцкий.

По сюжету группа подростков после авиакатастрофы оказывается на необитаемом острове. Пытаясь выжить, подростки преодолевают различные трудности, в результате чего назревает внутренний конфликт. Поддаться первобытным инстинктам или попытаться остаться человеком в этой непростой ситуации? Эту дилемму каждый решает для себя самостоятельно...

- Захар сыграл в этом фильме роль Джека. Роль непростая, персонаж - неоднозначный и даже негативный. Насколько ему удалось это исполнение мы сможем увидеть уже в ноябре. Во всяком случае так обещают создатели фильма. Роль его оппонента Ральфа сыграл уже достаточно известный молодой актер Алексей Онежен. В его фильмографии более тридцати фильмов. За время съемок Захар и Алексей успели подружиться. Они ровесники и у них много общих интересов, - написал Александр Усенко.