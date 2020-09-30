Больше 200 человек участвуют в поиске пропавшего в Камешковском районе мальчика

Во Владимирской области подходят к концу вторые сутки поиска семилетнего ребенка. Напомним, 28 сентября Савелий Роговцев возвращался домой из школы в поселке Горки Камешковского района. Домой мальчик в этот день так и не пришел.

На данный момент на месте поиска работают полицейские, спасатели, 59 местных жителей, 5 добровольцев ПСО "Волонтер НН", 3 добровольца ПСО "Сова" из Тверской области. От поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" в поиске участвует 65 добровольцев, среди которых поисковики из Владимирской, Тверской, Тульской, Ивановской, Рязанской и Калужской областей, а также 23 добровольца из Москвы, в том числе координатор отряда Александр (позывной "Ромео"), которые прибыли в штаб вечером 29 сентября.

В поиске были задействованы также водолазная группа "Добротворецъ" (исследовано 5 водоемов) и вертолетный поисково-спасательный отряд "Ангел". Утром 30 сентября продолжили работу пилоты БПЛА. Пешие группы отрабатывают задачи в городе и природной среде. Производятся заклейка и патруль местности, осмотр обочин и заброшенных строений, прочёс природной местности.

На место требуются цветные ориентировки, скотч, файлы. Если вы готовы помочь в поиске, позвоните на горячую линию поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" 88007005452 или инфоргам поиска: Мария 89253111880, Екатерина 89100917582.

Также не отказываются от помощи добровольцев. Однако просят внимательно отнестись к экипировке. Форма одежды: теплая одежда, в которой не жалко идти в лес, сменная одежда; дождевик, обувь - трекенговые ботинки, бецы или резиновые сапоги. В кроссовках поисковики в лес не допускаются из соображений безопасности.