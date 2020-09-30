Еще три жителя Владимирской области умерли от коронавируса

30 сентября во Владимирской области лабораторно подтверждено 43 новых случая заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 7295 случаев заболевания.

5912 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 29 сентября – 19 человек.За период наблюдения в области отмечено 216 летальных случаев (плюс три за сутки).

В лабораториях проведено 231089 исследований на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 165213 исследований).

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 29 сентября (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 477, больных с признаками внебольничной пневмонии – 47. По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 62 пациента с ОРВИ и 129 – с пневмонией.