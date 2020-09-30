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Во владимирских школах не будут устраивать каникулы из-за коронавируса

Губернатор Владимир Сипягин сказал, что пока ситуация этого не требует, но многjе зависит от того, насколько жители будут соблюдать масочный режим
Валерия ПРОНИНАВалерия ПРОНИНА
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Губернатор Владимир Сипягин во время рабочей поездки в Киржачский район сообщил, что в школах 33 региона не собираются устраивать внеплановые каникулы из-за коронавируса.

"Ситуация пока не требует столь радикальных мер, как и закрытия предприятий. Так что мы продолжаем работать в прежнем режиме. Тем не менее, определенные ужесточения есть. Мы увеличили число проверок торговых центров и магазинов. Могу сказать, что многое сейчас зависит от самих жителей. Если они будут носить маски в общественных местах, то нам, возможно, и не придется закрывать предприятия, ужесточать режим самоизоляции и так далее", - сказал глава региона.

Напомним, что тема с каникулами в школах возникла не на пустом месте. В Москве мэр столицы Сергей Собянин уже ввел такие меры после увеличения числа заболевших. А во Владимирской области уже три дня ежесуточно прибавляется более 40 человек с диагнозом Covid-19.