В Юрьев-Польском директор социально-реабилитационного центра присвоил 800 тысяч рублей

Директор Юрьев-Польского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в ноябре 2019 года изготовил фиктивный договор подряда на подготовку сметной документации ремонта фасада здания, лично подписал его от имени подрядчика и передал документы для оплаты в бухгалтерию на сумму более 93 тысяч рублей. Потом в конце декабря прошлого года он заключил от имени учреждения с аффилированной ему организацией фиктивный договор на приобретение двух персональных компьютеров стоимостью более 140 тысяч рублей. А чтобы отвести подозрение, купил более дешевые компьютеры, потратив на них всего 68 тысяч. Также 27 декабря он заключил от имени учреждения с аффилированной ему организацией фиктивный договор на приобретение гаража из сэндвич-панелей стоимостью 540 тысяч рублей без фактического исполнения контракта. Впоследствии директор сам подписал акты выполненных работ, на основании чего деньги выплатили. Присвоенные деньги – более 800 тысяч рублей – руководитель потратил. Сейчас ему предъявлено обвинение в присвоение имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения, дело направлено в суд.