Мальчика, пропавшего в Камешковском районе, до сих пор не нашли

фото Лиза Алерт

С 28 сентября не прекращается поиск семилетнего Савелия в Камешковском районе Владимирской области. Напомним, он вылез из школьного автобуса и не вернулся домой.

Тысячи человек с замиранием сердца следят за поиском в социальных сетях, помогают репостами. Сотни добровольцев на месте поиска. Службы, местная администрация.

Отрабатываются все возможные задачи. В светлое время суток открытые участки местности осматривали при помощи БПЛА. На водоемах работают водолазы группы «Добротворецъ» и МЧС. Конный расчет КСК «Мономах» помогал с осмотром полей. Кинологический расчет отрабатывал заброшенные здания и строения. Экипаж АСФ отрабатывал задачи по патрулированию автодорог и оклейке.

На поиск прибывают опытные старшие поисковых групп «Лиза Алерт» из Ивановской, Костромской, Нижегородской, Рязанской областей, Республики Чувашия, Москвы.

- Местные жители очень отзывчивые и понимающие. Очень много людей принимают участие и всячески помогают в поиске. Уходят на задачи раз за разом, привозят в штаб скотч, батарейки, бумагу, топливо и продукты, просто поят нас горячим чаем, - рассказали в поисковом отряде "Лиза Алерт".

Напоминаем, отряд не принимает денежную помощь! В штаб требуются: бензин, энергетики безалкогольные, термоподы, скотч, файл, надувные кровати / матрасы.

Инфорги поиска: Мария 89253111880, Екатерина 89100917582, Ксения 89190252625.