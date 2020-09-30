Владимирский театр кукол приглашает на премьеру спектакля по Достоевскому

Владимирский областной театр кукол приглашает посетить премьеру спектакля «Белые ночи», которая пройдет на сцене Большого зала театра.

Спектакль поставлен по лирической повести Федора Достоевского, режиссер-постановщик и автор инсценировки Марина Протасова; художник-постановщик Наталья Крутова (г. Санкт–Петербург); музыкальное оформление композитора Алексея Сидорцева, заслуженного работника культуры РФ, лауреата областной премии им. народного артиста СССР Евгения Евстигнеева.

Спектакль «Белые ночи» необычен тем, что поставлен в жанре сентиментального романа и ориентирован на взрослую зрительскую аудиторию 16+.

Начало - в 18 часов. Билеты еще остались.