Житель Покрова вынес из квартиры технику, деньги и драгоценности

Завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Покрова. Молодой человек обвиняется по статье "кража,совершенная с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину".

- В июне текущего года в полицию обратилась жительница Покрова, сообщившая о пропаже из ее квартиры ноутбука, цифрового фотоаппарата, золотых и серебряных изделий, денег. Сумма причиненного ущерба составила почти 30 000 рублей, - сообщили в областном управлении МВД.

Прибывшие на место сотрудники полиции установил, что неизвестный попал в жилище, взломав дверную коробку. Стражи порядка сумели задержать мужчину. Он уже был ранее судим за аналогичные преступления.

Часть похищенного имущества он успел продать. Ущерб, причиненный собственнице, возмещен в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.