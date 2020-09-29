Более 170 тысяч владимирцев сделали прививки от гриппа

В преддверии эпидсезона более 171 тысячи владимирцев уже сделали прививки от гриппа, а всего планируется вакцинировать 830 с лишним тысяч человек – это 60 процентов всех жителей области. Иммунизация проводится отечественными вакцинами «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс», которые включают в себя актуальные штаммы вирусов гриппа – H1N1, H3N2 и В. Современные вакцины имеют высокий уровень безопасности и минимум противопоказаний. Исключение – пациенты с аллергией на белок куриного яйца и лица с острыми и хроническими заболеваниями в стадии обострения. В этом году сделать вакцинацию рекомендуют из-за пандемии: грипп ослабляет иммунитет, и на фоне этого заболевания может развиться другая опасная патология, в том числе Covid-19. Защитный эффект от прививки наступает через две-три недели после вакцинации и сохраняется в течение года. Напомним, сделать бесплатную прививку можно в поликлинике по месту жительства, а также в мобильном прививочном пункте у владимирского гипермаркета «Глобус».