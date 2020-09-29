В Камешковском районе спасатели продолжают искать семилетнего мальчика

В поселке Горки идут поиски мальчика Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

28 сентября в ГУ МЧС России по Владимирской области сообщили, что в Камешковском районе пропал первоклассник. В поселке Горки Камешковского района мальчик вышел из школьного автобуса и пошел в сторону дома, но домой так и не вернулся. Ребенка до сих пор ищут полицейские, сотрудники местной администрации, добровольцы и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Пока поиски никаких результатов не дали. Сейчас в поисках участвуют 62 человека, в том числе двенадцать спасателей, на месте работают водолазы специализированной пожарно-спасательной части – они проводят обследования местных водоемов. Также мониторинг обстановки ведется с использованием беспилотного воздушного судна. Напомним, сейчас по факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».