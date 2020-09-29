В одном из Ковровских ФАПов не хватает оборудование

Ковровская городская прокуратура через суд добивается, чтобы фельдшеро-акушерский пункт привели в порядок. Как выяснили во время проверки ФАП в поселке Крестниково расположен в здании, построенном в 1984 года, с печным отоплением, отсутствием водоснабжения и санитарной комнаты. В процедурном кабинете рядом с медицинской кушеткой на стене есть дефекты, которые мешают проводить уборку и дезинфекцию. Также в ФАПе не имеется части необходимого оборудования, определенного стандартом. Главному врачу вынесли представление, но нарушения не исправили, теперь прокуратура обратилась в суд с требование обязать главврача устранить их.