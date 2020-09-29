В Киржаче после капремонта откроется городская поликлиника

фото департамента здравоохранения

30 сентября в Киржаче после капитального ремонта откроется городская поликлиника №2. Это структурное подразделение Киржачской районной больницы обслуживает около 10 тысяч жителей Киржача.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» на ремонт и оснащение поликлиники по региональной программе «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» было выделено более 19 млн рублей, а по региональной программе «Развитие детского здравоохранения» – более 8 млн рублей.

После капитального ремонта поликлиника полностью преобразилась. В ней проведена перепланировка помещений, разделены детское и взрослое отделения, заменены все инженерные коммуникации, отремонтированы кабинеты врачей, фасад, санитарные комнаты, обустроена крытая колясочная, возведен пандус для маломобильных пациентов.

В поликлинике организовали комфортные места ожидания и открытую регистратуру с современными интерьерами и элементами бережливого производства, установили новую медицинскую мебель.