В Коврове пожарные в ходе учений тушили Дом культуры и спасали человека

В помещении "потерялся" человек Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

В Коврове загорелась сцена Дома культуры и техники «Родина». Причина - короткое замыкание электропроводки. На место выезжают первые подразделения. Сотрудникам МЧС докладывают, что персонал и дети, которые пришли на занятия, эвакуированы. По легенде учений, о которых знал только административный состав Дома культуры, в помещении потерялся человек. С помощью спасательной маски дыхательного аппарата его вывели на улицу и передали медикам. Вскоре условный пожар на сцене ДК был потушен.

Сирена пожарной сигнализации стала неожиданностью для всех, отметили позже сотрудники администрации Дома культуры. Но эвакуация прошла быстро и спокойно.

В ходе учений сотрудники МЧС отработали выезд подразделений по повышенному номеру вызова, алгоритм передачи сигнала о происшествии, тушение пожара и ликвидацию последствий.

- Чтобы не терять драгоценные минуты во время реального происшествия, пожарные на ежедневных занятиях изучают планировки и характеристики всех зданий с массовым пребыванием людей, чтобы знать, что где расположено, - отметили в пресс-службе МЧС.