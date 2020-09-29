Владимирские врачи спасли жизнь 5-летнего мальчика, который выпал из окна девятого этажа

17 августа в микрорайоне Юрьевец ребенок выпал из окна девятого этажа. Он чудом остался жив.

Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место происшествия спустя 13 минут с момента вызова. С многочисленными травмами, переломами и ушибами ребенок был экстренно доставлен в реанимацию Областной детской клинической больницы.

Целых пять дней врачи-анестезиологи-реаниматологи боролись за жизнь ребенка, устраняя последствия травматического шока. Состояние мальчика удалось стабилизировать, после чего он был переведен на дальнейшее лечение в травматологическое отделение.

– Это большое везение, что ребенок остался жив, выпав из окна девятого этажа, – говорит и.о. заведующего травматологическим отделением, врач-травматолог-ортопед Юрий Лапкин. – Как правило, выпадение с такой высоты не оставляет человеку шансов на жизнь. По счастливому стечению обстоятельств у ребенка не пострадал позвоночник.

Пострадавшего ребенка положили на скелетное вытяжение с применением обезболивающей терапии. В результате данного метода обеспечивается неподвижность поврежденных конечностей и постепенное срастание костной ткани.

Ребенок около месяца находился на лечении в ОДКБ, после чего его перевели в Институт травматологии и ортопедии Приволжского исследовательского медицинского университета. Там ему прооперировали поврежденные конечности и наложили аппараты внешней фиксации. Неделю назад мальчика выписали из нижегородской клиники. Сейчас он проходит реабилитацию в домашних условиях, и по прогнозам медиков будет ходить.

По словам родителей, сейчас все самое страшное позади. Малыш при помощи мамы уже начал вставать на ноги. Впереди очередная консультация у нижегородских специалистов с целью определения плана реабилитации.