По факту исчезновения школьника в Камешковском районе возбуждено уголовное дело

По версии следствия, 28 сентября семилетний мальчик возвращался с уроков, однако после того как вышел из школьного автобуса домой не вернулся. Все попытки найти школьника ни к чему не привели: никто не видел пропавшего мальчика. У знакомых и родственников он тоже не появлялся. Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам преступления «убийство малолетнего», следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, полиция, спасатели и волонтеры из поисковых организаций вместе со следвоателями пытаются найти ребенка.