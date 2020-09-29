Шестеро человек погибли на дорогах Владимирской области за неделю

. Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области

За прошедшую неделю в регионе произошло 34 ДТП с пострадавшими. Шестеро человек погибли и 41 получили ранения, в том числе семеро несовершеннолетних. Три аварии случились по вине нетрезвых водителей.

По информации УМВД России по Владимирской области, 24 сентября на улице Абельмана в Коврове 70-летний водитель автомобиля «Киа» при выезде на главную дорогу столкнулся с «Маздой», после чего влетел на дорожный знак. В результате ДТП водитель «Киа» направлен на амбулаторное лечение.

26 сентября в районе двух часов дня на трассе М-7 «Волга» 42-летний водитель мотоцикла «Урал» при развороте опрокинулся на проезжую часть. Он и его пассажир также направлены на амбулаторное лечение.

Смертельная авария произошла на 11 километре дороги «Кольчугино – Киржач» 27 сентября. 44-летний водитель «Хонды» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой», пассажир которой скончался на месте. Водителя «Лады» направили на амбулаторное лечение.