Владимирцы смогут увидеть иконы из бересты

В Центре пропаганды изобразительного искусства с 1 октября можно посетить выставку Ольги Кириной - члена гильдии иконописцев Творческого Союза Профессиональных Художников и Творческого Союза Художников Декоративно-прикладного искусства. Ее имя внесено в «Золотую книгу Новосибирской области» в номинации «Мастер золотые руки».

Работы Ольги Кириной находятся в музеях и галереях Российских городов, США, Франции, Германии, Бельгии, Японии. В 2000 г. получив благословение Церкви, Ольга вплотную занимается берестой, разработав свой уникальный стиль изготовления икон.

Археологи при раскопках в Великом Новгороде обнаружили небольшой лист бересты, на обеих сторонах которого процарапаны изображения человеческих фигур. Изображение на одной стороне опознаётся как Образ Иисуса Христа. Фигура на другой стороне обозначена хорошо читаемой надписью «Варвара». Под изображением Св. Варвары на бересте процарапана дата, читаемая как 6537 от сотворения мира, что соответствует 1029 году от Рождества Христова.

Выходит, новгородские иконописцы в 11 веке писали иконы на бересте, а Ольга Кирина в 21 веке возрождает древнерусское искусство берестяной иконописи. И в этом ее феномен….

Выставка будет работать до 1 ноября. Цена билета: 50 рублей.