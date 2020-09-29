В Центре ИЗО откроется юбилейная выставка Международного пленэра им. Кима Бритова

На суд зрителя будут представлены живописные произведения участников всех пяти пленэров. Это и молодые, и маститые, народные и заслуженные, художники, которые представляют три страны – Россию, Сербию и Белоруссию.

Россия представлена географически очень широко - на Владимирской земле побывали живописцы из Москвы, Владимира, Ярославля, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Твери, Ульяновска и т. д.

Ким Бритов – народный художник РФ, один из основателей Владимирской школы живописи, много работал на пленэрах. Его семейные корни связаны с Собинским районом, а любимые места – окрестности Мстеры. Отдавая дань уважения Киму Бритову, по этим местам путешествовали художники и писали свои этюды – полноценные художественные произведения, достойные выставочных залов.

Организаторы Наталья Бритова и Александр Захаренко, проводя пленэры, сохраняют память о Киме Николаевиче Бритове. За пять лет было сделано многое, установлена мемориальная доска на доме в селе Троицкое-Татарово, где жил и работал художник, проведены выставки пленэров в Москве, Владимире и Владимирской области, изданы каталоги выставок, где всегда на первом месте Ким Бритов.

Выставка будет работать до 1 ноября. Цена билета: 50-100 рублей.