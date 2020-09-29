Владимирские боксеры стали победителями и призерами Всероссийского соревнования по боксу

фото Федерации бокса Владимирской области

Всероссийские соревнования по боксу на призы 2-кратного олимпийского чемпиона Б.Н. Лагутина прошли в Москве с 21 по 26-е сентября. В них приняли участие 315 спортсменов из 40 регионов России. Возраст участников - 15-16 лет.

Большое количество участников объясняется полным отсутствием за последние 5 месяцев соревнований всероссийского уровня. На открытии и закрытии соревнований присутствовал 2-кратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР по боксу Борис Лагутин.

Владимирскую область представляли 5 боксеров из Владимира и Гусь-Хрустального района.

Боксер из Курлово Гусь-Хрустального района Арсений Сипов (тренер Д.В. Махров) стал серебряным призером в весовой категории до 57 кг в подгруппе Б. Арсений провел 4 боя на турнире, уступив лишь в финале раздельным решением судей сопернику из Дагестана.

Боксер из Владимира Умар Жантаев (тренеры Е.А. Лобосов, Э.М. Григорян) стал победителем в весовой категории до 66 кг в подгруппе Б. Умар провел 3 боя на турнире, в финале единогласным решением судей одолел соперника из Ханты-Мансийского автономного округа.