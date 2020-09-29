Из-за позднего вызова пожарных в Александровском районе сгорел 4-квартирный дом

фото ГУ МЧС по Владимирской области

28 сентября в 20.01 спасатели выехали на пожар в многоквартирном жилом доме по адресу: Александровский район, п. Торфопредприятия, д. 2. Дом деревянный одноэтажный на 4 семьи. Всего в доме проживали 3 человека. Они эвакуировались самостоятельно.

- По предварительной информации сообщение о пожаре в пожарную охрану поступило слишком поздно. Со слов руководителя тушения пожара в пожарную охрану позвонили водители, которые увидели пламя с автомобильной трассы, - рассказали в областном управлении МЧС.

Когда пожарные приехали на место, дом горел практически по всей площади. Пожарные оперативно локализовали огонь и не дали пожару распространиться на сухостой и соседние дома.

В течение часа пожар был потушен на площади 170 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 16 человек.

3 жителей сгоревшего дома остановились у родственников, местная администрация будет решать вопрос о предоставлении им жилья.

Причина пожара устанавливается.