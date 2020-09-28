Чаще всего владимирцы умирают от болезней сердца

Как отмечает Владимирстат в преддверии Всемирного дня сердца, в регионе сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте среди причин смертности. По данным за первый квартал 2020 года, 51,4% всех умерших скончались от болезней системы кровообращения. Причем такая тенденция сохраняется уже несколько лет. В 2019 году от болезней системы кровообращения умерли 51,1% жителей региона - это 10 829 человек. В 2018 году от сердечно-сосудистых заболеваний скончались 51,4% населения, в 2017 году - 51,7%, в 2016 - 50,2%. Причем на протяжении всех последних пяти лет основная причина смертности от болезней системы кровообращения - ишемическая болезнь сердца, этот диагноз - более чем у половины скончавшихся от данной группы заболеваний. В прошлом году эта болезнь стала причиной смерти 6333 человек, в 2018 - 6354, в 2017 - 6159 человек. Но медики надеются исправить ситуацию: по данным департамента здравоохранения Владимирской области, в этом году на программу борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями регион выделил 178,23 миллиона рублей.