В Петушках из дома украли батареи и инструменты

У жителя города Петушков из дома сарая пропали радиаторы отопления и крепления к ним, электрическая дрель, телевизор, мобильные телефоны и газонокосилка. Ущерб превысил 150 тысяч рублей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, злоумышленником оказался безработный тридцапятилетний мужчина. Он, зная, что хозяев нет дома, взломал гвоздодером дверь и похитил имеющее ценность имущество, а потом проник сарай, откуда похитил газонокосилку. Украденное он продал, но полицейские вернули часть похищенного.