Во Владимирской области семь учителей получат по миллиону

«Подъемные» семь педагогов, пришедшие работать в школы в поселках и небольших городах, получат в рамках программы «Земский учитель». Участвовать в ней могут профессиональные педагоги не старше 55 лет, приехавшие в города и поселки, где живет менее пятидесяти тысяч жителей. На вакансии во Владимирской области по этой программе откликнулось 120 человек, документы в итоге предоставили 44, среди которых были как владимирцы, так и из других регионов. В итоге в школу № 10 города Струнино пришел учитель начальных классов, в СОШ №1 города Радужный – учитель истории и обществознания, в школу №1 Юрьев-Польского – учитель английского языка, в Садовую (Суздальский район) и Мелеховскую СОШ (Ковровский район) – преподаватели русского языка и литературы, в СОШ №5 Кольчугино и Ильинскую СОШ (Судогодский район) – учителя математики. С 1 сентября педагоги уже начали работать. Учителя переехали в наш регион из Крыма и Республики Саха (Якутия), Ивановской, Самарской и Челябинской областей. Среди новоприбывших педагогов – один мужчина.