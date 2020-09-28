Владимирский областной суд временно возглавит Сергей Медведев

Сергей Медведев, первый заместитель председателя областного суда, временно возглавит региональный дворец правосудие. Напомним, должность председателя облсуда освободилась после того, как ушел Александр Малышкин, занимавший его с 2009 года, а теперь возглавивший Ивановский областной суд, председатель которого вышел на пенсию. Сергей Медведев ранее уже выполнял обязанности председателя облсуда, причем не только во время его отпусков. Он Временно выполнял обязанности председателя суда с июля 2008 года по февраль 2009 - в промежутке между назначением Александра Малышкина и уходом предыдущего председателя Юрия Беспалова. А кто именно возглавит Владимирский областной суд на постоянной основе – пока неизвестно.